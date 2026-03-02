Uppgifter: Elfsborg nära att släppa Wenderson

Han kom till Elfsborg för ett drygt halvår sedan.

Nu kan han vara på väg att lämna.

Enligt Fotbollskanalen är mittfältaren nära en flytt till Brasilien.

Foto: Bildbyrån

Efter drygt fyra år i IFK Värnamo lämnade Wenderson, 26, Smålandsklubben för spel i IF Elfsborg under sommaren i en affär värd omkring åtta miljoner kronor. Sedan dess har mittfältaren spelat 16 matcher i vilka det blev en assist.

Efter sju månader i Borås kan dock brassen vara på väg att lämna klubben – och allsvenskan. Enligt uppgifter från Fotbollskanalen kan 26-åringen vara på väg att lämna Elfsborg efter sju månader, för spel i en utländsk klubb.

– Han har fått tillåtelse att träffa en annan klubb, berättar Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson för sajten.

Uppgifterna gör gällande att den utländska klubben Wenderson har fått tillåtelse att träffa är en brasiliansk sådan. Däremot vill inte Andreasson förtälja vilket land eller vilken klubb det handlar om.

– Det är utanför Sverige i alla fall, berättar han dock.