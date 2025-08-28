Uppgifter: Elfsborg säljer Yegbe – för rekordsumma

Terry Yegbe har gjort sitt i IF Elfsborg.

Det om man får tro Expressens rapporter.

De skriver nämligen att Borås-klubben har accepterat ett bud på mittbacken – värt över 40 miljoner kronor.

Foto: Bildbyrån

Sedan tidigare har Elfsborgs mittback Terry Yegbe, 24, gjorts aktuell för en flytt till Birmingham i Championship.

Dit ser inte den ghananska mittbacken ut att gå – utan istället flytta till Frankrike.

Enligt Expressen har Yegbe tagit sig till det sydeuropeiska landet för att skriva på för Metz. Vidare sägs Elfsborg ha gett mittbacken tillåtelse att flyga till Ligue 1-klubben och slutföra övergången.

Uppgifterna gör även gällande att Metz betalat strax över 30 miljoner kronor för Yegbe och att affären kan uppgå i över 40 miljoner kronor via ”lättuppnåeliga bonusar”. Det skulle i sin tur innebära rekord för de gulsvarta från Borås, enligt tidningen.