Uppgifter: Elfsborg vill köpa loss Kamara

Momoh Kamara har imponerat under lånet i Elfsborg.

Nu vill klubben göra övergången permanent, enligt Aftonbladet.

Köpoptionen ligger på cirka sju miljoner kronor.

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Momoh Kamara har blivit en viktig spelare i Elfsborg sedan han kom på lån från Minnesota United. Den 21-årige anfallaren har gjort sex mål och tre assist på 20 matcher i allsvenskan.

Nu vill klubben behålla honom. Enligt Aftonbladet tänker Elfsborg utnyttja köpoptionen i låneavtalet, som ligger på ungefär sju miljoner kronor.

Klubben och spelaren förhandlar om hans personliga kontrakt, och affären väntas bli klar inom en månad.