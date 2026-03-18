Uppgifter: Elfsborg vill värva från FC Nordsjælland

IF Elfsborg vill förstärka sin trupp inför den allsvenska säsongen.

Då har man riktat blickarna mot Danmark och FC Nordsjælland.

Enligt Sportbladet vill Borås-klubben värva talangen Oliver Klang.

Med veckor kvar till den allsvenska premiären ser IF Elfsborg ut att värva en svensk spelare från Danmark.

Han heter Oliver Klang, är 18 år gammal och mittfältare i FC Nordsjælland.

Enligt Sportbladet pågår just nu samtal mellan den danska klubben och Elfsborg. Lägg där till att Klang själv sägs vara positivt inställd till flytten.

18-åringen har ännu inte noterats för någon match med Nordsjællands A-lag utan har främst tillhört klubbens P19-lag. Innan en affär kan bli aktuell återstår dock en hel del för parterna att lösa, enligt uppgifterna.

Oliver Klang har en bakgrund av spel i Helsingborgs IF, varifrån han flyttade till Danmark.