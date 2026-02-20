Elias Andersson kan göra en oväntad flytt.

Enligt LT är vänsterbacken överens med Nordic United i superettan.

Foto: Alamy

Elias Andersson, 30, har varit utan kontrakt sedan han lämnade danska Randers i januari. Nu uppger LT att den svenske vänsterbacken är på väg att återvända till Sverige.

Tidningen rapporterar att Andersson är muntligt överens med Nordic United, som säkrade spel i superettan i fjol. Det ska även finnas intresse från IFK Norrköping, och en finländsk klubb.

Nordic United har tidigare värvat namnkunniga spelare som Jake Larsson, William Eskelinen och Adi Fisic.

Elias Andersson har spelat för flera svenska klubbar som Djurgårdens IF, Mjällby AIF, IK Sirius, Varbergs Bois och Helsingborg.