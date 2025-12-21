Uppgifter: Elye Wahi aktuell för OGC Nice

Elye Wahi, som haft det tungt i Eintracht Frankfurt, ska enligt uppgifter ha kommit överens med OGC Nice om en flytt.

Förhandlingarna med den tyska klubben pågår fortfarande.



22-årige Elye Wahi slog igenom stort i Montpellier under säsongen 2022/2023 med 19 mål och fem assist på 33 Ligue 1-matcher, vilket ledde till en sommarflytt till RC Lens innan han sommaren 2024 skrev på för Olympique Marseille.

I Marseille fick Wahi det svårt, och i januari 2025 flyttade han vidare till Eintracht Frankfurt. I den tyska klubben har framgångarna uteblivit. Han har hittills noterats för endast ett mål och tre assist på 25 matcher.

Enligt Foot Mercato kan anfallaren lämna Frankfurt i det kommande januarifönstret. OGC Nice, har enligt uppgifterna redan nått en överenskommelse med Wahi. Det handlar främst om ett lån, men klubben har ännu inte fått Frankfurt att gå med på avtalet.

Wahis kontrakt med Frankfurt sträcker sig till sommaren 2030