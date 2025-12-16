Uppgifter: Engelsk storklubb har ögonen på Samuel Dahl

Samuel Dahl gör succé i Benfica.

Detta har inte gått obemärkt förbi.

Självaste Manchester United uppges ha honom på sin radar.

Foto: Bildbyrån

Manchester United uppges vilja förstärka vänsterkanten och man kan komma att göra det med en svensk.

Teamtalk rapporterar nämligen nu att den engelska storklubben har Samuel Dahl på sin radar och att han är ett alternativ för klubben.

Utöver svensken som gör succé i Benfica så har klubben även ögonen på Joaquin Seys i Club Brugge och Arsène Kouassi i Lorient enligt uppgifterna.

Dahl som köptes loss av Benfica i somras har kontrakt med den portugisiska storklubben fram till sommaren 2029.

Den här säsongen har det hittills blivit två mål och en assist på 27 matcher för Dahl.