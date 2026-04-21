Uppgifter: Engelsk storklubb överväger Robert Lewandowski

Robert Lewandowski kan lämna Barcelona.

Enligt uppgifter från Fichajes vill Chelsea värva den polska stjärnan.

Foto: Bildbyrån

Sejouren i FC Barcelona kan dock gå mot sitt slut. Robert Lewandowskis nuvarande kontrakt löper ut efter säsongen.

Enligt uppgifter från Sky Sports vill klubben förlänga avtalet med anfallaren, men någon överenskommelse är ännu inte nådd.

Samtidigt har det under de senaste månaderna cirkulerat rykten om intresse från flera andra klubbar – och nu uppges ytterligare en aktör ha gett sig in i jakten på stjärnan.

Chelsea FC uppges enligt Fichajes överväga att försöka värva Robert Lewandowski inför nästa säsong.

Eftersom den polske anfallaren kan bli bosman i samband med att hans kontrakt löper ut, ser Londonklubben honom som en potentiellt värdefull chansvärvning under sommarfönstret.

Samtidigt är det ännu oklart om intresset från Chelsea utvecklas till något konkret, och om det i slutändan leder till en flytt för den rutinerade målskytten.