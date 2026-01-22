Uppgifter: Engelska och tyska klubbar jagar Pekings supertalang

17-åriga Axel Brönner drar till sig intresse.

Enligt Fabrizio Romano jagas talangen av klubbar från England och Tyskland.

Vilka klubbar det rör sig om framgår inte.

Foto: Bildbyrån

IFK Norrköpings 17-åriga mittfältstalang har tidigare nämnt som en av världens största fotbollslöften. Nu kan Axel Brönner vara på väg mot en flytt bort från ”Peking”.

Det är transfergurun Fabrizio Romano som under natten till torsdag rapporterar att mittfältaren jagas av klubbar i både England och Tyskland. Enligt Romano har utländska klubbar redan börjat följa Brönner, samtidigt som IFK Norrköping uppges vara ”väldigt nöjt” med 17-åringens utveckling.

”17-årig talangfull mittfältare, som väcker intresse medan IFK Norrköping är mycket nöjda med hans insatser.”, skriver transferexperten på X.

I fjol gjorde 17-åringen 16 framträdanden för IFK Norrköping i allsvenskan. Han noterades för två assist. Kontraktet med ”Peking” är skrivet över 2027.