Uppgifter: Engelska storklubbar på jakt efter Fulham-talangen

Det ser ut att bli en dragkamp om Fulham-talangen Samuel Amissah.

Arsenal, Manchester United och Chelsea uppges alla vara ute efter honom.

Foto: Alamy

18-årige Samuel Amissah har ännu inte debuterat för Fulhams A-lag, men trots det är den engelske U19-landslagsmannen eftertraktad på transfermarknaden.

Det rapporteras nu om att det kan komma att bli en rejäl dragkamp om talangen.

Telegraph rapporterar nämligen att flera storklubbar är intresserade. Arsenal, Manchester United och Chelsea ska alla vilja knyta till sig 18-åringen.

Den unge mittbacken har funnits med på bänken i Premier League vid sju tillfällen för Fulham den här säsongen, men debuten har än så länge inte kommit.