Uppgifter: Engelska toppklubbar har ögonen på Koulierakis

Konstantinos Koulierakis har imponerat i VfL Wolfsburg.

Nu kommer rapporter om att han drar till sig intresse från Premier League.

Tottenham Hotspur och Liverpool uppges vara intresserade.

Foto: Alamy

Den unge grekiske mittbacken Konstantinos Koulierakis har imponerat under inledningen av Bundesliga-säsongen.

Nu kommer rapporterar om att han drar till sig intresse från Premier League.

CaughtOffside rapporterar nu att Liverpool har följt 21-åringen under en längre tid samt att Tottenham är intresserade av mittbacken.

De båda klubbarna sägs se greken som en intressant spelare med stor utvecklingspotential.

Wolfsburg ska även vara öppna för att lyssna på bud i mittbacken i sommar, framförallt om fler klubbar finns med i bilden, enligt uppgifterna.