Uppgifter: Engelska toppklubbar ute efter Barca-mittbacken

Pau Cubarsí, 19, imponerar stort i FC Barcelona.

Det har andra klubbar noterat.

Bland annat Manchester City och Arsenal, enligt spanska Fichajes.

Den 19-årige mittbacken från Girona slog sig in i FC Barcelonas A-lag för två år sedan. I dag är han helt given i den katalanska klubbens mittlås.

Pau Cubarsís framfart har också fått andra klubbar att lägga hans namn på minnet och överväga en värvning av honom.

Lyssnar man till spanska Fichajes är två av dessa klubbar hemmahörande i toppskiktet av Premier League – och heter Arsenal och Manchester City.

Däremot ser det inte ut att bli någon transfer i sommar. Detta med anledning av att ”Barca” inte vill släppa sin mittback samt att han har en utköpsklausul på 500 miljoner euro.

Pau Cubarsís avtal med Barcelona sträcker sig fram till sommaren 2029.