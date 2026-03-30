Uppgifter: Enzo Fernández kopplas ihop med Real Madrid

Enzo Fernández närmar sig Real Madrid.

Enligt Marca är Ferándes själv intresserad av en flytt.

Real Madrid har under en längre tid kopplats ihop med två mittfältsstjärnor – Enzo Fernández från Chelsea FC och Rodri från Manchester City – som möjliga framtida värvningar.

Enligt uppgifter från Marca lutar dock klubben åt att satsa på Fernández framför Rodri. Klubbpresidenten Florentino Pérez sägs föredra argentinaren och är inte lika intresserad av att gå vidare med en affär kring Rodri.

Samtidigt rapporterar talkSPORT att Fernández själv är öppen för en flytt till Madrid. Chelsea vill däremot behålla sin mittfältare och uppges vara beredda att erbjuda honom ett förbättrat kontrakt för att säkra hans framtid i klubben.

Fernández anslöt till Chelsea från Benfica vintern 2023. Sedan dess har han stått för 28 mål och 29 assist på 161 matcher, och hans nuvarande kontrakt sträcker sig till sommaren 2032.