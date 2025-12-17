Uppgifter: Ericsson nobbar topp-jobbet

Martin Ericsson ryktades på väg till Rosenborg.

Enligt Nettavisen har Häcken-toppen valt att tacka nej till den norska klubben.

Foto: Bildbyrån

Det var för en dryg vecka sedan som Fotbollskanalen rapporterade att Häckens fotbollschef Martin Ericsson, som sitter på ett utgående kontrakt med bollklubben, var högaktuell för ett jobb som sportchef i den norska storklubben Rosenborg. Där skulle han ersätta svenske Mikael Dorsin.

Sedan dess har Ericsson rapporterats vara på plats i Trondheim för att slutförhandla med klubben, men enligt norska Nettavisen har förhandlingarna kraschat. Den norska tidningen skriver att Häcken-chefen valt att tacka nej till jobbet som sportchef för Rosenborg. Enligt Nettavisen ska den norska klubbens erbjudande varit för lågt för Ericsson och Rosenborg sägs gå vidare med andra kandidater till toppjobbet.

Samtidigt uppges Rosenborg inte ha släppt intresset för Martin Ericsson och sägs eventuellt återkomma med ett bättre erbjudande.