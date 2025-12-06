Uppgifter: Häcken-toppen högaktuell för Rosenborg

BK Häcken ser ut att kunna tappa fotbollschef Martin Ericsson.

Detta då han anses vara en het kandidat till att bli ny sportchef i Rosenborg.

Det rapporterar Adresseavisen tillsammans med Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Med ett utgående kontrakt ser Martin Ericsson ut att kunna lämna BK Häcken och rollen som fotbollschef.

Enligt norska Adresseavisen och Fotbollskanalen ska 45-åringen vara högaktuell att ta över sportchefsjobbet i storklubben Rosenborgs BK. Då kommer han att ersätta svenske Mikael Dorsin som har verkat i klubben under sex år.

Vidare ska Häcken-toppen ha synts till på Trondheims flygplats under de senaste dagarna och även varit i samtal med RBK. I processen att hitta en ny sportchef ska Rosenborg ha tagit rekryteringsbolaget Onenexus. Där är en av de som driver bolaget, Allan Gaarde, en vän och före detta lagkamrat till Ericsson.

Under årets upplaga av Eliteserien slutade Rosenborg sjua.