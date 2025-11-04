Wolverhampton letar efter en ny tränare.

Erik ten Hag ser det dock inte ut att bli.

Det rapporterar Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Erik ten Hag fick nyligen sparken av Bayer Leverkusen. Sedan dess har nederländaren stått utan ett jobb.

Nyligen sparkades tränaren Vitor Pereira av Wolverhampton och flera kandidater har bollats upp som potentiella ersättare till portugisen. Tidningen The Telegraph rapporterade tidigare att Gary O’Neil, som var en av favoriterna att ta över, tackat nej.

Nu rapporterar Sky Sports att även Ten Hag inte lär ta jobbet, som tidigare har ryktats vara en av kandidaterna. ytterligare ett namn på listan är Middlesbroughs tränare Rob Edwards.

Erik ten Hag har tidigare tränat Manchester United i Premier League.