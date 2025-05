Uppgifter: Erik ten Hag säger ”ja” till Leverkusen

Erik ten Hag närmar sig Bayer Leverkusen.

Tränaren ska ha sagt ”ja” till uppdraget.

Det rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano.

Xabi Alonso är i princip klar för Real Madrid. detta öppnar upp för ett tränaruppdrag i, spanjorens gamla klubb, Bayer Leverkusen.

Erik ten Hag har under en längre tid varit det hetaste namnet tillsammans med Cesc Fabregas, att ta över Bundesliga-klubben.

Nu rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano att nederländaren är positiv till att ta jobbet och ser det som sin högsta prioritet. Kontraktet ska sträcka sig över två år.

Erik ten Hag har tidigare varit tränare i Manchester United och Ajax.

🚨 Understand Erik ten Hag said yes to Bayer Leverkusen project on a two year contract.

He’s now waiting for club decision as they spoke to several candidates…

…but ETH gives priority to Bayer 04, with Ajax waiting in the background. pic.twitter.com/Nh9OcSwedo

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 23, 2025