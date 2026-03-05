Uppgifter: Everton intresserade av Ben White

Ben White kan lämna Arsenal i sommar.

Enligt uppgifter finns Everton bland klubbarna som följer den engelske försvararen.

Foto: Bildbyrån

Ben White anslöt till Arsenal sommaren 2021 och har sedan dess gjort 179 tävlingsmatcher för Londonklubben. Under tiden har försvararen noterats för sju mål och 14 assist.

De senaste två säsongerna har dock speltiden varit mer begränsad, mycket på grund av skadeproblem.

Enligt sajten Football Insider kan White därför vara aktuell för en flytt i sommar.



Everton uppges följa situationen och överväga ett försök att värva 28-åringen. Everton ska även ha visat intresse redan under vinterfönstret, men då ville Arsenals tränare Mikel Arteta inte släppa försvararen.

Whites kontrakt med Arsenal löper till sommaren 2028, med option på ytterligare ett år.