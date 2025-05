Uppgifter: Everton jagar Liam Delap

Liam Delap jagas av flera klubbar.

Nu vill Everton värva succéanfallaren.

Det rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano.

Liam Delap har varit Ipswichs främsta spelare den här säsongen. Anfallarens framgång har fått upp ögonen på de engelska storklubbarna.

Det har tidigare rapporterts att Chelsea och Manchester United är intresserade av Delap.

Nu ger sig även Everton in i jakten på honom, enligt transfer journalisten Fabrizio Romano. Samtal ska ha förts den här veckan och Everton ska ha förklarat deras mål med forwarden där tränare David Moyes ska ha varit involverad.

Delap ska ha en utköpsklausul på 30 miljoner pund (drygt 390 miljoner kronor).

🚨🔵 Everton have presented their project to Liam Delap in direct meeting with David Moyes involved.

Face to face talks took place this week, as Chelsea and Man United remain keen on Ipswich striker.

£30m clause available, Everton would be ready to offer an important salary. pic.twitter.com/CPziLYWIcx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 24, 2025