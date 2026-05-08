Uppgifter: Fabregas tackar nej till toppjobb

Cesc Fabregas får erbjudanden från flera klubbar.

Enligt transferjournalisten Nicolo Schira har han tackat nej.

Foto: Bildbyrån

Cesc Fabregas har jobbat som huvudtränare i Como sedan sommaren 2024 och har gjort ett framgångsrikt jobb i klubben som kan leda till en Champions League-plats nästa säsong.

Nu ryktas han till andra klubbar. Han har bland annat kopplats ihop med Chelsea. Men nu kommer nya uppgifter.

Transferjournalisten Nicolo Schira delger att två icke namngivna klubbar i Premier League har tagit kontakt med Fabregas men 39-åringen har tackat nej till erbjudandet. I stället vill han stanna i Como även nästa säsong.