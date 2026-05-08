Uppgifter: Fagerjord stannar i Gais

Joackim Fagerjord, 27, kommer stanna i Gais.

Det uppger GP som samtidigt skriver att ett fem års kontrakt ska vara påskrivet.

Joackim Fagerjord sitter på utgående kontrakt men ser en framtid i Gais.

Enligt uppgifter från GP är 27-åringen och Gais överens om ett nytt kontrakt. Det ska röra sig om ett femårskontrakt som sträcker sig över 2031. Enligt uppgifterna är allt påskrivet och klart

Fagerjord har startat samtliga sex matcher den allsvenska säsongen.