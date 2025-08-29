Uppgifter: Faraj kan återvända till allsvenskan

Omar Faraj lämnade Degerfors efter sin lånesejour.

Nu kan det bli comeback i allsvenskan för Zamalek-spelaren.

Detta enligt tidningen Zamalek Today.

Omar Faraj återvände till egyptiska Zamalek efter sin lånetid i Degerfors i våras. Nu kan det bli en comeback till allsvenskan för 23-åringen.

Enligt egyptiska Zamalek Today, som hänvisar till Khaled Elghandour, menar att Zamalek-tränaren Yannick Ferreira ska ha meddelat sportchefen John Edwards att Faraj inte önskas i laget.

Sportchefen ska i sin tur ha erbjudit Faraj att återvända till den svenska ligan eller andra klubbar i den Persiska viken.

Omar Farajs kontrakt med Zamalek sträcker sig till 2027.