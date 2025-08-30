Uppgifter: FCK har lagt stort bud på Andersen

Silas Andersen är eftertraktad.

Enligt Sportbladet har FC Köpenhamn lagt ett bud på 50 miljoner kronor.

Häcken kräver dock betydligt mer än så.

Foto: Bildbyrån

Silas Andersen, 21, anslöt till BK Häcken inför säsongen och har blivit en viktig spelare för hisingeklubben. Han har också blivit en stor profil för hela allsvenskan.

Enligt Aftonbladet har FC Köpenhamn nu lagt ett bud på omkring 50 miljoner kronor för att försöka locka till sig Andersen. I slutet av förra månaden kom uppgifter till FD om att Häcken hade nobbat två bud på Silas Andersen värda 40-45 miljoner kronor. FD kom också med uppgifter om att Häcken kontrat med ett krav på 100 miljoner kronor.



Sportbladet kommer nu med samma uppgifter – att Häcken kräver 100 miljoner kronor för att släppa sin nyckelspelare. Det finns även intresse från andra europeiska klubbar.

För Andersen skulle en flytt innebära en återkomst. Han tillhörde nämligen FC Köpenhamn under sina