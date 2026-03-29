Bekräftat: FCK sparkar tränaren – mitt i krisen

FC Köpenhamn meddelar att huvudtränaren Jacob Neetrup lämnar.

Han ersätts av Bo Svensson, rapporterar Tipsbladet.

FC Köpenhamn har haft en tuff säsong. Huvudstadsklubben spelar i nedflyttningsserien och har inlett med två raka förluster.

Nu meddelar FCK att huvudtränaren Jacob Neestrup får sparken.

Vi har haft en bra och ärlig dialog om situationen, och vi är helt överens om slutsatsen att vi har nått vägs slut i det här samarbetet, och FC Köpenhamn behöver en ny huvudtränare, säger toppen Henrik Møgelmose på FCK:s hemsida.

Danska Tipsbladet 38-åringen ersätts av Bo Svensson som har varit arbetslös sedan slutet av 2024. Enligt den danska sajten väntas Svensson leda FCK redan i nästa match den 5 april mot Silkeborg.

Svensson har tidigare varit verksam i klubbar som Union Berlin och Mainz.