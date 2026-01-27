Uppgifter: Fem klubbar intresserade av Ndinga

Degerfors vänsterback Philippe Ndinga drar till sig ett stort intresse.

Enligt Sportbladet har hela fem klubbar fått upp ögonen för Kongolesen.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren som Degerfors IF meddelade att man hade värvat den 20-årige vänsterbacken Philippe Ndinga från Valenciennes FC.

Då skrev Kongolesen på ett avtal som sträcker sig fram till slutet av 2029 och spelade tio allsvenska matcher under hösten.

Nu kan Ndinga vara på väg bort från Värmland och allsvenskan – då hela fem klubbar är intresserade av spelarens tjänster.

Det rapporterar Sportbladet som menar att det bland annat kommer från två MLS-klubbar, i form av Los Angeles FC och Houston Dynamo.

Utöver de amerikanska klubbarna ska även Portugisiska Académico Viseu, Dunajska Streda från Slovakien och grekiska Panathinaikos ha 20-åringen på sin radar.

Vidare skriver tidningen att Ndinga följs av klubbar i både England och Frankrike men att det inte står klart om intresset är konkret.