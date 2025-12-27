Uppgifter: Fem PL-klubbar jagar förre City-talangen

Nottingham Forests James McAtee drar på sig stort intresse.

Fem Premier League-klubbar vill värva honom.

Det rapporterar Daily Mail.

Chelsea är en av flera klubbar som spanar på Nottingham Forest-mittfältaren James McAtee, 23. Den offensive pjäsen, som lämnade Manchester City för Forest i somras, jagas av fem ligakonkurrenter, uppger Daily Mail.

Enligt tidningen är det, förutom Chelsea, ytterligare fyra fler klubbar som jagar honom. Det rör sig om Leeds, Bournemouth, Sunderland och Fulham som ser McAtee som en tänkbar värvning. 23-åringen har fått knappt med speltid under sin tid i Forest och hans framtid i klubben uppges vara oviss.

McAtee noteras för sex framträdanden i Premier League den här säsongen.