Uppgifter: Fernández-Pardo kan gå till Manchester City

Matías Fernández-Pardo har fått sin genombrottssäsong i Lille.

Nu sneglar Manchester City på 21-åringen.

Det uppger transferjournalisten Nicolo Schira.

Foto: Bildbyrån

Matías Fernández-Pardo har fått sitt genombrott i Ligue 1 den här säsongen. Den 21-årige anfallaren har noterats för åtta mål och fem assist på 28 matcher för Lille, som just nu ligger trea i den franska ligan.

Nu har Manchester City visat intresse för 21-åringen.

Enligt transferjournalisten Nicolo Schira så är Premier League-klubben intresserade av anfallaren inför sommarens transferfönster.

Fernández-Pardo sitter på ett kontrakt som sträcker sig till 2029.