Uppgifter: Fernández-Pardo kan gå till Manchester City
Matías Fernández-Pardo har fått sin genombrottssäsong i Lille.
Nu sneglar Manchester City på 21-åringen.
Det uppger transferjournalisten Nicolo Schira.
Matías Fernández-Pardo har fått sitt genombrott i Ligue 1 den här säsongen. Den 21-årige anfallaren har noterats för åtta mål och fem assist på 28 matcher för Lille, som just nu ligger trea i den franska ligan.
Nu har Manchester City visat intresse för 21-åringen.
Enligt transferjournalisten Nicolo Schira så är Premier League-klubben intresserade av anfallaren inför sommarens transferfönster.
Fernández-Pardo sitter på ett kontrakt som sträcker sig till 2029.
