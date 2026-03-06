Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Finndell kan lämna Dif – finns intresse

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Hampus Finndell kan vara på väg bort från Djurgården.
Såväl svenska som utländska klubbar ska vara intresserade.
Detta rapporterar Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Hampus Finndell återvände till Djurgården inför förra säsongen, men någon succécomeback för mittfältaren har det inte blivit.
Speltiden under Jani Honkavaara har varit sparsam och nu kommer rapporter om att mittfältaren kan komma att lämna.

Sportbladet rapporterar nämligen att såväl ett par utländska som ett par svenska hört sig för gällande mittfältaren.

25-åringen har kontrakt med Djurgårdens IF över 2028.

