Uppgifter: Finsk anfallare på väg till Helsingborg

Onni Helén har gjort succé med finska TPS Åbo.

Nu kan han vara på väg till Helsingborgs IF.

Det skriver Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen avslutade Helsingborgs IF sin säsong i superettan med att krossa Oddevold med 4-1. Kort efter det meddelade även HIF att de och tränare Klebér Saarenpää väljer att gå skilda vägar.

Nu ser det även ut att hända saker på spelarfronten. Detta då den finska talangen Onni Helén, 19, rapporteras vara på väg till Skåneklubben enligt Sportbladet.

Anfallaren tillhör till vardags TPS Åbo och sägs vara högt upp på Helsingborgs önskelista. Helén väntas även besöka HIF under nästa vecka för att bekanta sig med klubben.

Vad gäller övergångssumma ser inte Helsingborg ut att behöva betala någon sådan – då Heléns kontrakt löper ut vid årsskiftet.

Under den gångna säsongen gjorde Onni Helén hela 14 mål och 14 assist på 26 matcher i den finska andraligan.