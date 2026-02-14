Uppgifter: Flera klubbar jagar Bart Verbruggen

Chelsea och Bayern München överväger att värva Bart Verbruggen.

Det enligt uppgifter från Fichajes.

Foto: Bildbyrån

Bart Verbruggen, 23, har varit har varit första valet för Brighton i mål. Enligt Fichajes finns det intresse från två storklubbar.

Uppgifterna gör gällande att både Chelsea och Bayern München har 23-åringen på önskelistan inför sommarens övergångsfönster.

Det återstår dock att se huruvida någon av klubbarna gör ett konkret försök att knyta till sig 23-åringen efter säsongen.

Enligt sajten kräver Brighton 50 miljoner pund för att sälja Verbruggen. Det motsvarar ungefär 609 miljoner svenska kronor.

Verbruggens kontrakt med den engelska klubben sträcker sig till sommaren 2028.