Uppgifter: Flera klubbar jagar Coulibaly

Coulibaly sitter på utgående kontrakt med Werder Bremen.

Nu är fyra olika klubbar intresserade enligt transferjournalisten Nicolo Schira.

Coulibaly som är mittback i Werder Bremen har startat 26 matcher i Bundesliga. Nu kan han vara redo för en flytt.

Transferjournalisten Nicolo Schira kan nu rapportera att fyra klubbar är intresserade. Det ska röra sig om Real Madrid, Manchester United, PSG och Chelsea.

Coulibaly har debuterat för det tyska U21-landslaget.