Uppgifter: Flera klubbar vill ha Arsenal-bossen

Arsenals sportchef Andrea Berta är eftertraktad.

Flera europeiska klubbar vill anställa italienaren.

Det rapporterar sajten Foot Mercato.

Det är inte bara spelarna och tränarna i Arsenal som gör succé den här säsongen. Nu har det även uppstått stort intresse kring Londonklubbens sportchef Andrea Berta.

Enligt den franska sajten Foot Mercato att både Manchester City och Bayern München sneglar på sportchefen. Därtill ska Monaco visa intresse för honom.

Berta blev sportchef i Arsenal snart ett år sedan och har tidigare varit verksam i klubbar som Atletico Madrid, Genoa och Parma.