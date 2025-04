Uppgifter: Flera MLS-klubbar till ta Kevin de Bruyne

Kevin De Bruyne kommer att lämna Manchester City efter den här säsongen.

Det ser nu ut att kunna bli en rejäl dragkamp om belgaren.

Flera MLS-klubbar uppges vara intresserade.

Kevin de Bruyne kommer att lämna Manchester City i sommar, detta har stått klart sedan någon vecka tillbaka.

Var karriären fortsätter är dock inte klart, men belgaren ser inte ut att stå utan alternativ.

Mittfältaren har placerats i flera olika MLS-klubbar den senaste tiden och det ser ut att kunna bli en rejäl dragkamp mellan flera amerikanska klubbar.

Inter Miami har uppgetts vara intresserade och under gårdagen kom transferjournalisten Fabrizio Romano med uppgifter om att Chicago Fire också är det, men det stannar inte där.

Enligt The Athletic så ska även New York City FC och DC United vilja plocka in mittfältaren.

Samtliga fyra klubbar ska ha inlett undersökande samtal, för att se om en värvning är möjlig enligt uppgifterna.