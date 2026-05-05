Uppgifter: Foden förlänger med Manchester City

Phil Foden ser en fortsatt framtid i Manchester City. Stjärnan ska ha nått ett ny överenskommelse om ett långtidskontakt med klubben. Det uppger The Athletic.

Fodens nuvarande kontrakt löper ut i juni 2027 och enligt uppgifterna kommer han skriva på ett nytt fyraårskontrakt. Det kommer gälla fram till sommaren 2030, plus en option på ytterligare 12 månader.

Uppgifterna säger även att ingen överenskommelse är nådd och att det kvarstår detaljer, men att båda parterna har en vilja att förlänga.

Phil Foden har tillhört Manchester City sedan sommaren 2016 och står noterad för 365 matcher och 110 mål i klubben. Denna säsongen har han gjort sju mål och tre assist.