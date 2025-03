Uppgifter: Forest med nytt försök på Douglas Luiz

I vintras fick Nottingham Forest ett bud på Juventus Douglas Luiz nobbat.

Nu förbereder sig PL-uppstickaren på en ny kraftsamling till sommaren.

Enligt Tuttosport tyder mycket på att mittbacken inte blir kvar i Juventus efter sommarens fönster.

Det var under förra sommaren som Douglas Luiz lämnade Aston Villa för spel i Juventus. Där har den 26-årige mittbacken spelat 22 matcher och dragits med en del skadeproblematik som hållit honom borta från spel under delar av säsongen.



Frågan är dock om brassen kommer att bli kvar i Turin och Italien efter sommaren?



Enligt uppgifter från Tuttosport lutar det inte åt det. Detta då Premier League-uppstickaren Nottingham Forest har förnyat sitt intresse för mittbacken.



Under vintern sägs nämligen Forest ha lagt ett bud på Luiz som inte accepterades från Juventus – som värderar sin spelare till 40 miljoner euro, nära 450 miljoner kronor.



Det sägs dock inte vara en summa som Nottingham Forest blir skrämda över. Lägg där till att Luiz inte sägs ha några problem med att flytta från Juventus om han inte ingår i klubbens planer för nästa säsong.



Douglas Luiz har kontrakt med ”Den gamla damen” till sommaren 2029.