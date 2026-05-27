Uppgifter: Stjärnan återvänder till Elfsborg

Marcus Rohdén återvänder till Elfsborg.

Mittfältaren har kritat på ett avtal över 2028, enligt uppgifter.

Tidigare i vår kom rapporter om att IF Elfsborg har erbjudit den förre mittfältaren Marcus Rohdén ett kontrakt.

Nu rapporterar Expressen att affären är klar. Enligt tidningen har Rohdeén skrivit på ett kontrakt över 2028 med Elfsborg.

35-åringen tackar, enligt uppgift, nej till sin nuvarande klubb AEK Larnacas kontraktsförslag och reser hem till Sverige i stället.

Rohdén har tidigare i fjol bekräftat för FD att han alltid är öppen för att återvända hem till Boråsklubben.

– Det har alltid varit öppna dörrar för mig att komma hem till Elfsborg, sa han.

Rohdén spelade tidigare för Elfsborg 2012-2016.