Uppgifter: Förre Arsenal-försvararen överens med Ajax

Takehiro Tomiyasu ser ut att ha hittat en ny klubb.

Den tidigare Arsenal-backen är överens med Ajax.

Detta enligt GiveMeSport-journalisten Ben Jacobs.

Foto: Bildbyrån

Takehiro Tomiyasu har varit utan klubb sedan han lämnade Arsenal i somras. Japanen har tidigare kopplats ihop med klubbar som Real Oviedo, Real Sociedad, Milan och Porto. Senare kom uppgifterna att Ajax gett sig in i kampen.

Nu rapporterar GiveMeSport-journalisten Ben Jacobs att japanen är överens med Ajax. Det ska röra sig om ett korttidskontrakt och Tomiyasu väntas genomföra en läkarundersökning innan han presenteras.

Tomiyasu har tidigare representerat klubbar som Bologna och Sint-Truiden.

Ajax ligger på en fjärde plats i Eredivisie

