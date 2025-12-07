Uppgifter: Storklubben ger sig in i kampen om Tomiyasu

Takehiro Tomiyasu har varit kontraktslös sedan i somras.

Nu kan det bli en flytt till Nederländerna för japanen.

Ajax uppges nämligen överväga honom.

Foto: Bildbyrån

Takehiro Tomiyasu lämnade Arsenal efter den gångna säsongen och sedan i somras har den japanske försvararen varit klubblös.

Nu kan dock saker och ting vara på väg att hända kring 27-åringen.

Voetbal International rapporterar nämligen nu att Ajax gett sig in i kampen om försvararen.

Sedan tidigare har det rapporterats Real Oviedo, Real Sociedad, Milan och Porto är intresserade av Tomiyasu