Uppgifter: Storklubben ger sig in i kampen om Tomiyasu
Takehiro Tomiyasu har varit kontraktslös sedan i somras.
Nu kan det bli en flytt till Nederländerna för japanen.
Ajax uppges nämligen överväga honom.
Takehiro Tomiyasu lämnade Arsenal efter den gångna säsongen och sedan i somras har den japanske försvararen varit klubblös.
Nu kan dock saker och ting vara på väg att hända kring 27-åringen.
Voetbal International rapporterar nämligen nu att Ajax gett sig in i kampen om försvararen.
Sedan tidigare har det rapporterats Real Oviedo, Real Sociedad, Milan och Porto är intresserade av Tomiyasu
