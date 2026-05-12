Uppgifter: Förre Arsenal-talangen kan göra comeback
Folarin Balogun, 24, lämnade Arsenal 2023.
Nu kan han återvända till Premier League.
Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.
Den amerikanska forwarden Folarin Balogun blev en omtalad talang i Arsenal. Han lämnade Londonklubben 2023 och flyttade till Monaco i Ligue 1.
Nu rapporterar sillyexperten Nicolo Schira att Balogun kan återvända till England. Enligt Schira finns det flera Premier League-klubbar som visar intresse för 24-åringen.
Balogun står noterad för 13 mål på 29 ligamatcher den här säsongen.
