Uppgifter: Förre Blåvitt-tränaren kan ta över Celtic

Jens Berthel Askou är eftertraktad.

Den tidigare IFK Göteborg-tränaren är på Celtics radar.

Det rapporterar tidningen Daily Record.

Jens Berthel Askou har gjort succé som huvudtränare i Motherwell. Dansken har tagit den skotska klubben till en fjärde palts i ligan och nu uppvaktas han av giganter.

Enligt Daily Record-journalisten Michael Gannon vill Celtic hitta en långsiktig lösning då deras nuvarande tränare Martin O’Neill sitter på ett kontrakt över säsongen.

Gannon uppger att Askou är en kandidat till Celtic-jobbet.

– Såvitt jag förstår tittar Celtic på honom (Askou) bland andra alternativ, säger Gannon.

Intresset uppges vara ömsesidigt.

– Vad jag förstår är han oerhört intresserad av jobbet. Han skulle hoppa på det direkt, säger journalisten.

Jens Berthel Askou tränade IFK Göteborg 2023-2024. I Celtic spelar svenske Benjamin Nygren som också har ett förflutet i Blåvitt.