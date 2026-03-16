Uppgifter: Förre Blåvitt-tränaren kan ta över Celtic
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Jens Berthel Askou är eftertraktad.
Den tidigare IFK Göteborg-tränaren är på Celtics radar.
Det rapporterar tidningen Daily Record.
Jens Berthel Askou har gjort succé som huvudtränare i Motherwell. Dansken har tagit den skotska klubben till en fjärde palts i ligan och nu uppvaktas han av giganter.
Enligt Daily Record-journalisten Michael Gannon vill Celtic hitta en långsiktig lösning då deras nuvarande tränare Martin O’Neill sitter på ett kontrakt över säsongen.
Gannon uppger att Askou är en kandidat till Celtic-jobbet.
– Såvitt jag förstår tittar Celtic på honom (Askou) bland andra alternativ, säger Gannon.
Intresset uppges vara ömsesidigt.
– Vad jag förstår är han oerhört intresserad av jobbet. Han skulle hoppa på det direkt, säger journalisten.
Jens Berthel Askou tränade IFK Göteborg 2023-2024. I Celtic spelar svenske Benjamin Nygren som också har ett förflutet i Blåvitt.
Den här artikeln handlar om: