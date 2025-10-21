Uppgifter: Förre Landskrona-tränaren hänger löst i Polen

Det var under sommaren som Max Mölder lämnade Landskrona Bois.

Nu kan han vara på väg att få sparken från polska Piast Gliwice.

Det uppger SlaskiSport.

Foto: Bildbyrån

Efter att ha basat över Landskrona Bois i två år lämnade Max Mölder superettan-klubben för polska Piast Gliwice i somras.

Där har han haft en svag inledning på säsongen då hans lag befinner sig sist i den polska högstaligan, Ekstraklasa. Så här långt har Piast Gliwice spelat in sju poäng på tio matcher.

Detta kan också leda till att Mölder kan få tacka för sig inom kort.

Enligt polska SlaskiSport ser ett tränarbyte i Piast Gliwice ut att bli alltmer troligt, således hänger svensken löst.

I Mölders ställe pekas Adam Nocon, som är huvudtränare i Pogon Siedlce, ut som en kandidat att ersätta honom.

Enligt Dziennik Sport görs ytterligare tre tränare aktuella för huvudtränaruppdraget i Piast Gliwice.