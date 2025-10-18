Uppgifter: Förre Liverpool-toppen nära konkurrent

Dave Fallows lämnade Liverpool i slutet av 2024.

Nu ser han ut att återvända till Premier League.

Storklubbens förre chefsscout uppges vara nära Chelsea.

Foto: Alamy

Dave Fallows spenderade tio år som chefsscout i Liverpool innan han lämnade klubben i oktober ifjol.

65-åringen har sedan dess stått utan uppdrag men nu ser han ut att återvända till Premier League-fotbollen.

The Athletic rapporterar nämligen nu att samtal mellan Fallows och Chelsea pågår gällande en ledande roll inom klubbens sportsliga ledning.

Enligt uppgifterna förväntas han anslut till Londonklubben och arbeta med nuvarande chefer inom områden som scouting och utvecklingen av fotbollen i klubben.