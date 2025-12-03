Uppgifter: Fortsatt angelägna om att värva Salah
Mohamed Salah har gjorts aktuell för en flytt till Saudiarabien tidigare.
De saudiarabiska klubbarna ser inte heller ut att ha släppt Liverpool-stjärnan.
Enligt nya uppgifter vill de fortsatt värva honom och nya försöka kan göras nästa sommar.
Mohamed Salah har ryktats vara aktuell för saudiarabiska klubbar i omgångar och enligt uppgifter så har Liverpool-stjärnan tidigare nobbat enorma erbjudanden från landet, tro dock inte att klubbarna där har givit upp hoppet ännu.
Salah som petades i Liverpools senaste match mot West Ham United, uppges nu på nytt vara aktuell för saudiarabiska klubbar.
Det är brittiska Talksport som kommer med uppgifterna och enligt sajten så ska klubbar i Saudiarabien fortsatt vara angelägna om att värva egyptiern någon gång. I och med att Salah ännu inte levt upp till förra säsongens otrolig succé så menar dock Talksport på att värvningsförsök kan komma så tidigt som i nästa sommarfönster.
Al Hilal uppges vara klubben som leder racet kring Salah, men även Al-Qadsiah ska finnas med i bilden.
Hittills den här säsongen har det blivit fyra mål och två assist på tolv framträdanden i Premier League för egyptiern i Liverpool.
