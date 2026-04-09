Uppgifter: Framtiden oviss för Grealish – klubben vill förlänga

Jack Grealishs avtal med Everton löper ut i sommar.

Merseysideklubben ser inte ut att utnyttja köpoptionen.

Det rapporterar The Athletic.

Jack Grealish, 30, har haft en tuff senaste tid i Everton. Den engelske kantspringaren har inte kunnat spela på grund av en operation av foten – och väntas bli borta resten av säsongen.

Grealish, som tillhör Manchester City, sitter på ett låneavtal med Everton som sträcker sig till sommaren. Enligt ansedda The Athletic väntas Everton inte utnyttja den köpoption på 50 miljoner pund, eller 625 miljoner kronor, som finns i avtalet.

Däremot är klubben öppen för att diskutera en framtida affär med City då de har Grealish på kontrakt till 2027. The Athletic uppger att en diskussion om ett förlängt lån eller reviderad övergångssumma kan bli möjlig.

Jack Grealish noteras för två mål och sex assist på 20 ligaframträdanden den här säsongen.