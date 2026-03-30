Uppgifter: Frank Lampard ute efter fem Chelsea-spelare

Frank Lampard är på god väg att ta upp Coventry till Premier League.

Skulle det bli fallet har han tagit fram fem spelare från Chelsea han vill värva inför nästa säsong.

Det rapporterar Football London.

Foto: Bildbyrån

Med sex omgångar kvar av Championship har Coventry City nio poäng ner till Middlesbrough på andraplats och elva poäng ner till Ipswich som innehar den första playoff-platsen.

Således pekar mycket på att Frank Lampards klubb kommer att ta steget upp till Premier League nästa säsong.

Då har också den före detta Chelsea-spelaren och tränaren tagit fram fem nuvarande spelare ”The Blues” som han vill värva – i det fall att man tar steget upp. Det rapporterar sajten Football London.

Det handlar om den svensk-danska målvakten Filip Jörgensen, högerbacken Josh Acheampong, mittfältaren Dario Essugo, yttern Tyrique George och anfallaren Marc Guiu.

Sajten skriver att både lån och permanenta övergångar kan komma att bli aktuella i det fall att Chelsea väljer att satsa på någon av spelarna.