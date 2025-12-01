Uppgifter: Frankfurt och Osula muntligen överens
William Osula ser ut att vara på väg bort från Newcastle.
Anfallaren uppges vara muntligen överens med Eintracht Frankfurt.
Klubbarna är dock ännu inte överens.
William Osula har inte fått allt för mycket speltid i Newcastle under hösten och nu ser dansken ut att kunna vara på väg bort från Premier League-klubben.
Sky Sports-journalisten Florian Plettenberg rapporterar nämligen nu att Osula är muntligen överens med Eintracht Frankfurt.
Anfallaren ska vara sugen på att gå till Bundesliga-klubben och Frankfurt ska vara intresserade av att ta honom på lån.
Newcastle och Frankfurt uppges vara i kontakt, men någon överenskommelse uppges ännu inte vara nådd.
