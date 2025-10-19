Uppgifter: Frankfurt scoutade Siltanen och Milovanovic

Matias Siltanen och William Milovanovic spelade båda från start under söndagens match mellan Gais och Djurgården.

Nu skriver Fotbollskanalen att tyska Eintracht Frankfurt var på plats för att scouta de två mittfältarna.

Foto: Bildbyrån

Under söndagen besegrade Gais Djurgården med 3-2 i en mycket händelserik match. Detta i en match där Matias Siltanen spelade från start för sitt Djurgården och William Milovanovic detsamma, men för Gais.

Detta gjorde de också framför ögonen på den tyska storklubben Eintracht Frankfurt, enligt Fotbollskanalen.

Det är dock ingenting som chockerar Blårändernas mittfältstalang.

– Det är så klart nice. Men så är det nästan varje match. Om de inte tittar på mig tittar de åtminstone på någon av mina lagkamrater. Det är inget nytt, skulle jag säga, säger han till Fotbollskanalen.

Även Gais-spelaren medger att det är roligt med utländska ögon på sig.

– Det betyder att man gör det bra. Det är kul, säger han.

Vidare sägs även portugisiska Estoril och Braga samt en Championship-klubb följa Milovanovic.

– Jag är ingen sån som sitter och planerar vad som ska hända. Jag är här nu och gör det så bra som möjligt. Man får se var fotbollen tar en, säger Milovanovic.

Både Matias Siltanen och William Milovanovic har kontrakt med sina klubbar fram till slutet av 2027.



