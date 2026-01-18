Uppgifter: Franks framtid är osäker – klubbledningen ska ha möte

Tottenham åkte på en tung förlust mot West Ham i går.

Nu i dag söndag väntas klubbledningen samlas för samtal om Thomas Franks framtid.

Foto: Bildbyrån

Tottenham Hotspur går tungt just nu och läget blev inte bättre med gårdagens 2–1-förlust hemma mot West Ham United och klubben huvudtränare Thomas Frank ser ut att hänga löst.

Läget är så pass ansträngt att Tottenhams klubbledning väntas samlas för samtal om danskens framtid denna söndag, detta rapporterar The Independent.

Klubbledningen ska redan ha varit delad kring Frank efter förra veckans förlust mot Aston Villa i FA cupen och nu är frågan ifall dansken kommer att få mötet med Borussia Dortmund i Champions League i veckan eller inte.

Huruvida Frank har kvar sitt jobb till tisdag återstår att se, men flera Spurs-fans gjorde under gårdagens match sin åsikt tydlig.

”You’re getting sacked in the morning”, hördes den södra läktaren sjunga mot Frank efter gårdagens förlust.