Uppgifter: Frenkie de Jong stannar i Barcelona

Frenkie de Jong, 28, är en av Barcelonas stora spelare.

Nu ser nederländaren ut att förlänga sitt kontrakt till 2029.

Det rapporterar italienska transferjournalisten Nicolo Schira.

Barcelona har gjort en stark säsong – då de säkrade La Liga-titeln och vann Copa del Rey mot ärkerivalen Real Madrid.

Nu vill den katalanska storklubben säkra upp en av sina stjärnor inför nästa säsong. Enligt transferjournalisten Nicolo Schira, är Frenkie de Jong allt närmare att förlänga sitt kontrakt till 2029.

🚨 Excl. – Frankie #DeJong is getting closer to extend his contract with #Barça until 2029. #transfers #FCB

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 31, 2025