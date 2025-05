Uppgifter: Frimpong nära flytt till Liverpool

Jeremie Frimpong, 24, storspelar i Bayer Leverkusen – men är på väg bort.

Nu är succéspelaren i förhandlingar med Liverpool.

Det rapporterar transferjournalisten Florian Plettenberg.

Bayer Leverkusens högerback Jeremie Frimpong har imponerat i det tyska succélaget. Han var med när klubben vann Bundesliga 2024.

Nu ser Frimpong att byta Tyskland mot England och Liverpool. Enligt Sky-journalisten Florian Plettenberg ska Liverpool och Frimpong ha nått en muntlig överenskommelse.

🚨🔴 Jeremie #Frimpong and Liverpool are on the verge of reaching a verbal agreement. Talks are progressing, with additional details still being clarified. #LFC

Frimpong is ready for the move to Liverpool – also because Arne Slot is very keen to sign him.

It’s looking good,… pic.twitter.com/401Fssr8Nh

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 15, 2025